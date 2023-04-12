مصرع مندوب مبيعات وإصابة 5 أشخاص إثر وقوع 3 حوادث بصحراوي المنيا

لقي مندوب مبيعات مصرعه، وأصيب 5 أشخاص، إثر وقوع 3 حوادث بالطريق الصحراوي الغربي أمام مراكز بني مزار ومغاغة والمنيا.

تصادم سيارتين بالصحراوي الغربي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل، ونصف نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام تمركز إسعاف قرية البهنسا في مركز بني مزار، مما أسفر عن مصرع ضياء الدين علي أحمد 21 عاما، مندوب مبيعات، يقيم في محافظة الإسكندرية، وتم نقل جثته إلى مشرحة المستشفى المركزي ببني مزار، تحت تصرف النيابة.

كما تلقى مدير أمن المنيا، إخطارا، بانقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية، بالطريق الصحراوي الغربي شمال كوبري برطباط في مركز مغاغة.

بالانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة مما أسفر عن إصابة كل من: محمد عنتر 50 عاما، وأبنه عبد الرحمن 17 عاما، وهاني محمد محمود 44 عاما، يقيمون في مركز مغاغة، وتم نقلهم إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات والأول مصاب بغيبوبة تامة.

اصطدام ربع نقل بعامود إنارة

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا باصطدام سيارة ربع نقل بعامود إنارة بالطريق الصحراوي الغربي بزمام مجلس قروي طوح الخيل في مركز المنيا، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كلا من: محمد ناصر 21 عاما، فلاح، أحمد إبراهيم 22 عاما، فلاح، يقيمان في مركز سمالوط، وتم نقلهما إلي المستشفي لتلقي العلاج، وتحفظت إدارة المرور علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة.