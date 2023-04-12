حالة الطقس يوم شم النسيم الإثنين 17 أبريل 2023.. 3 ظواهر جوية

تغيرات في حالة الطقس وظواهر جوية تضرب المحافظات خلال الأيام الحالية، ومع قرب عدد من المناسبات مثل شم النسيم وعيد الفطر المبارك؛ يترقب الجميع حالة الطقس في كل مناسبة للاستعداد لها والتأكد من إتخاذ التدابير في حابة تقلبات جوية، ويبحث الآلاف عن حالة الطقس يوم شم النسيم 2023 الموافق الاثنين 17 أبريل.

درجات الحرارة يوم شم النسيم الإثنين 17 أبريل 2023

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية حالة الطقس في عيد شم النسيم 2023، وما قد يحدث فيه من ظواهر متغيرة، حيث أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس يوم الاثنين 17 أبريل تكون فيه درجة الحرارة العظمي من 29 إلى 35 مئوية، بينما درجة الحرارة الصغري في هذا اليوم ما بين 15 إلى 20 مئوية.

حالة الطقس في عيد شم النسيم 2023 بالمحافظات

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس يوم الاثنين عيد شم النسيم 2023 مرتبط بارتفاع تدريجي من يوم الجمعة الموافق 14 أبريل، حيث ترتفع درجات الحرارة بعد موجة من الطقس السيئ ضربت كافة الأنحاء علي مستوي الجمهورية وسقوط أمطار غزيرة وثلوج علي بعص المناطق ورياح شديدة .

وأوضحت الهيئة، أن من بين الظواهر الجوية التي من المتوقع حدوثها في حالة الطقس يوم شم النسيم، هو نشاط الرياح على القاهرة الكبري على فترات متقطعة، كما أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة المتوقعة مقارنة بالأيام السابقة لها، وشبورة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة.