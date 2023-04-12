دعاء للمتوفى في العشر الأواخر من رمضان.. «اللهم عامله بما أنت أهله»

دعاء للمتوفى في العشر الأواخر من رمضان، من الأدعية التي يكثر البحث عنها بالتزامن مع الثلث الأخير من شهر رمضان، فإكثار الدعاء من الأمور المستحبة في الشهر المبارك، وهناك الكثير من الأدعية في شتى أمور الحياة، ومن بينها دعاء للمتوفى، إذ يحرص البعض على الدعاء لأحبته خلال الشهر المبارك، وتذكره بالرحمة والمغفرة في أفضل أوقات الطاعة والعبادة، كنوع من الوصال للميت في قبره.

دعاء للمتوفى في العشر الأواخر من رمضان

ولم يرد في دعاء للمتوفى في العشر الأواخر من رمضان، صيغة محددة، مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن للمسلم الدعاء بما يطمئن له قلبه ويحلو له، ولكن هناك أدعية مستحبة للميت.

دعاء للمتوفى في العشر الأواخر

وعن دعاء للمتوفى في العشر الأواخر من رمضان، يمكن ترديد: «اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم آنس وحشتـهم وارحم غربتهم وتجاوز عن سيئاتهم واقبل منهم حسناتهم، اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار»، فهو من الأدعية المعروفة للميت بحسب دار الافتاء.

واستكمالا للحديث عن دعاء للمتوفى في العشر الأواخر من رمضان، يمكن ترديد الدعاء بصيغة: «اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله، واجزه عن الإحسان إحسانًا وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا، اللهم إن كان فقيدنا محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته، ونسألك يا ربّي أن تدخله الجنّة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب.

دعاء للمتوفى

ويقال أيضًا في دعاء للمتوفى في العشر الأواخر من رمضان: «اللهم إن في القبور أشخاصا نحبهم وأحبونا، اللهم نسألك بكل اسم هو لك أن تغفر لهم وترحمهم، اللهم فسح لهم في قبورهم، واجعلها روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار، اللهم حرم وجوههم على النار برحمتك يا أكرم الأكرمين يا الله، اللهمّ اجزي والدينا عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا، اللهمّ إن كانا أبي محسنين فزد من حسناتهما، وإن كانا مسيئين فتجاوز عن سيّئاتهما».