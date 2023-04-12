«عم محمد» عامل الديلفري ينجح في اختبار «حياة كريمة».. ويفوز بـ20 ألف جنيه

سلط برنامج «حياة كريمة»، الذي يقدمه أيمن مصطفى ويُذاع على قناة dmc، الضوء على «عم محمد» عامل الديلفري الذي يعمل في هذه المهنة منذ 25 عاما، لافتًا إلى أنه يوصل الطلبات مقابل 8 أو 10 جنيهات، مضيفًا «يوم ما الدنيا تبقى حلوة أروح بـ150 جنيها».

والدته عمرها 80 عاما وتساعده على أمور المعيشة

وأشار «عم محمد» إلى أنه لديه ابنة عروسة وزوجته توفيت شهر ديسمبر الماضي وتساعده والدته التي تجاوزت 80 عاما من العمر داعيًا لها بطول العمر والصحة.

وأعطى أيمن مصطفى عم محمد هدية قدرها 500 جنيه مقابل التوصيل له ولكنه رفض، معتبرًا أنه مبلغ كبير قائلًا «ده كتير قوي وكتير فعلًا وأنا مش رايح مشوار بعيد ومش متوقع كده وقولت هروح مشوار وربنا هيكرمني فيه بـ100 جنيه»، واعتبر «عم محمد» أن هذا المبلغ هو رزق حبيبة ابنته لأنها ترغب في شراء ملابس.

لم يتردد لحظة في أن يمنحها المبلغ الذي حصل عليه

وتفاجأ عم محمد بسيدة مسنة تجلس على كرسي متحرك لبيع العصائر وطلبت منه أن يدلها على مكان لتقف فيه لتبيع العصائر لتجهز ابنتها وأنها تحتاج لمبلغ 400 جنيه ولم يتردد لحظة في أن يمنحها المبلغ الذي حصل عليه من أيمن مصطفى.

بينما اتصل به أيمن مصطفى وطلب منه مساعدته لأنه فقد أمواله ويرغب في استرداد المبلغ الذي أعطاه له ليذهب لعمله وهو يستقل تاكسي وبالفعل عاد له واعطاه باقي المبلغ وأخبره أنه أعطى جزءا من المبلغ للسيدة العجوزة وأصر أن يعطيه باقي المبلغ قبل أن يفاجئه باهدائه ميدالية أبطال حياة كريمة ومعها هدية عبارة عن مبلغ 20 ألف جنيه.