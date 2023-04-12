مسلسل رسالة الإمام الحلقة 21.. لأول مرة الشافعي يغضب على زوجته

سردت الحلقة 21 من مسلسل رسالة الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي تفاصيل جديدة إذ قرر شقيق زوج هند الراحل أن يستعيد حقه من ميراث شقيقه ويعقد العزم على طرد هند «سلمى أبو ضيف» وخادمتها من المنزل وذلك بعد أن رفضت الزواج منه والتي أعقبتها واقعة الفضيحة المزورة مع عمرو «رامز أمير»، لكنه عندما ذهب لكي يطردها من المنزل لم يجد سوى الخادمة فيقوم بطردها.

الحلقة 21 من مسلسل رسالة الإمام

وعلى جانب آخر تقيم هند لدى حسنة، أروى جودة، وقررت استضافتها يومين في منزلها حتى تتبين الحقيقة الكاملة ثم تعود هند بعد اختفائها.

كما سردت الحلقة 21 من مسلسل رسالة الإمام الشافعي مشهد غضب الإمام على زوجته لأول مرة حيث دار بينهما حديث حول الواقعة المزورة التي تعرضت لها هند وقالت للإمام إني أخاف على بناتي من كلام الناس والحاقدين.

ليرد عليها الشافعي في حالة غضب بناتي لا يمكن أن يطولها أي مكروه ولا يجوز أن يخرج هذا الكلام من زوجة الشافعي.

واختتم حديثه معها مؤكدا أنه سيدعم هند في موقفها كونه متأكدا من أنها مظلومة.

الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل رسالة الإمام

ومن المنتظر أن تتناول الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل رسالة الإمام تفاصيل واقعة الفضيحة المزورة التي تعرضت لها هند وطريقة تعاملها مع الأزمة التي ألحقت بها