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مسلسل رسالة الإمام الحلقة 20 يثير قضية رمي المحصنات بالباطل وعقوبتها

كتب:

يسرا البسيونى
11:53 م | الثلاثاء 11 أبريل 2023
مسلسل رسالة الإمام الحلقة 20 ـ أرشيفية

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 20 ـ أرشيفية

أثار مسلسل رسالة الإمام الحلقة 20، والذي يجسد بطولته الفنان القدير خالد النبوي، قضية رمي المحصنات وعقوبتها في الإسلام، وخلال أحداث الحلقة قابلت هند والتي تلعب دورها الفنانة سلمى أبو ضيف، عمرو والذي يجسد دوره الفنان رامز أمير، وتجمعهما قصة حب طاهرة، على ضفاف النيل، بعد قيامه بإنقاذ الطفل إبراهيم الذي يتولى الشافعي تعليمه، من الغرق، وظهر عمرو خلال الحلقة وهو يقوم بتغيير ملابسه التي ابتلت على خلفية نزوله النيل وإنقاذ الطفل.

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 20 

وتضمنت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 20، ذهاب هند وراء عمرو، للحديث معه، وفي ذات الوقت اتبعها "عقيل" شقيق زوجها المتوفى، والذي كان يريد الزواج منها، ورتب لإيقاعها في تهمة بعيدة عنها كل البعد واتهمها بالفحشاء، وأمسك بعمرو هو ومن جمعهم؛ ليشهدوا عليهم، وذهب به تحت منزل هند ليفضح أمرها أمام الجميع.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 20  

كما تناولت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 20، تدخل الشافعي للرد على اتهام عقيل لهند، وحذره من عواقب رمي المحصنات إذا لم يثبت اتهامه، وأخبر عقيل أمام جمع من أهالي الفسطاط، أن ذلك يعد تشفيًا بعد أن رفضت هند الزواج منه، ثم طلب الذهاب إلى المسجد الكبير رفقة أهل العلم والفقهاء لسماع الشهود والفصل في الموضوع، وعندما استمع الشافعي إلى الشهود وجد تضارب في الأقوال، ليقر باستقاط تهمة ارتكاب الفاحشة عن هند وعمرو، بعد سماع شهادة عقيل والتي أقر بها أنه لم يرى عمرو ممسكا بيد هند ويقبلها.

مسلسل رسالة الإمام 

مسلسل رسالة الإمام يعرض على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن السباق الرمضاني لهذا العام، ويجسد بطولته الفنان خالد النبوي، ويشمل طاقم العمل نضال الشافعي «عبدالعزيز الجروي»، خالد أنور «يوسف ابن يحيى»، أروى جودة  «حُسن»، خالد القيش «أبى بشر»، حمزة العيلي «السُري ابن الحكم»، سلمى أبو ضيف  «هند»، أحمد الرافعي «فتيان»، فرح بسيسو «السيدة نفيسة»، أحمد غزي  «ابن عثمان»، عبدالباري سعد  «هلال»، سماح السعيد «زوجة الإمام »، رامز أمير «عمرو السكندري»، جمال عبدالناصر «عبدالله بن عبدالحكم»، أمير صلاح «إدريس المصري»، محمد علاء «صهيب».

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بقلم يسرا البسيونى