روجينا لـ«أنا والقناع»: منى زكي وحنان ترك سبقوني في الفن

حلت الفنانة روجينا ضيفة على برنامج «أنا والقناع»، مع الإعلامية مني عبدالوهاب، والمُذاع عبر فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، لتكشف عن عدد من كواليس حياتها الشخصية والفنية.

النجومية رزق

وقالت الفنانة روجينا إن النجومية رزق، وثوب النجومية عمره ما كان واسع على أي فنان، لأن الله سبحانه وتعالى يرسله في الوقت المحدد للشخص المحدد، ولابد أن يكون مناسبا لهذا الوقت، لافتة إلى أن هناك ممثلات قويات للغاية لكن لسن نجمات.

منى زكى وحنان ترك سبقونى في الفن

وتابعت الفنان روجينا: «منى زكى وحنان ترك سبقونى في الفن وبررت لنفسى أن هذا الأمر سببه اعتذاري عن الكثير من الأعمال الفنية، لأن الفن بورصة».

وكانت روجينا قد تحدثت عن دورها في فيلم المصير، مضيفة «كنت صغيرة ولسه طالبة في المعهد والأستاذ يوسف شاهين كنت بدرسه في الثانوية العامة وباخد درس فرنساوي عنه وفجأة بعد سنة بقيت بقعد قدامه وبيقولي أنا عايزك تمثلي في فيلم وكانت فرصة بالنسبة لي كبيرة».