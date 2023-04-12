رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

روجينا لـ«أنا والقناع»: منى زكي وحنان ترك سبقوني في الفن

كتب:

محمد عزالدين
08:33 م | الأربعاء 12 أبريل 2023
روجينا

روجينا

حلت الفنانة روجينا ضيفة على برنامج «أنا والقناع»، مع الإعلامية مني عبدالوهاب، والمُذاع عبر فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، لتكشف عن عدد من كواليس حياتها الشخصية والفنية.

النجومية رزق

وقالت الفنانة روجينا إن النجومية رزق، وثوب النجومية عمره ما كان واسع على أي فنان، لأن الله سبحانه وتعالى يرسله في الوقت المحدد للشخص المحدد، ولابد أن يكون مناسبا لهذا الوقت، لافتة إلى أن هناك ممثلات قويات للغاية لكن لسن نجمات.

منى زكى وحنان ترك سبقونى في الفن

وتابعت الفنان روجينا: «منى زكى وحنان ترك سبقونى في الفن وبررت لنفسى أن هذا الأمر سببه اعتذاري عن الكثير من الأعمال الفنية، لأن الفن بورصة».

وكانت روجينا قد تحدثت عن دورها في فيلم المصير، مضيفة «كنت صغيرة ولسه طالبة في المعهد والأستاذ يوسف شاهين كنت بدرسه في الثانوية العامة وباخد درس فرنساوي عنه وفجأة بعد سنة بقيت بقعد قدامه وبيقولي أنا عايزك تمثلي في فيلم وكانت فرصة بالنسبة لي كبيرة». 

اقرأ المزيد:

روجينا في «أنا والقناع»: في نجمات كتير بس مفيش حد زي نبيلة عبيد ونادية الجندي

مايا مرسي تشيد بأداء روجينا في مسلسل ستهم: جسدت قصة سيدة مثابرة

رئيس «القومي للمرأة» تشيد بمسلسل ستهم: روجينا نجحت في توصيل الأحاسيس الصعبة

روجينا في «أنا والقناع»: أرفض الأدوار الجريئة حتى لو تركت الفن

روجينا تحكي عن تفاصيل زواجها في «أنا والقناع»: وجدت الأمان مع أشرف زكي

روجينا باكية: كنت لابسة قناع الراجل المتحمل المسؤولية بعد مرض أشرف زكي

الفنانة روجينا لـ«أنا والقناع»: فترة انفصالي عن أشرف زكي مهمة في حياتي
بقلم محمد عزالدين