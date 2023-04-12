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روجينا لـ أنا والقناع: «فتحت مطعم بسبب القلق من المجال الفني»

كتب:

محمد عزالدين
08:24 م | الأربعاء 12 أبريل 2023
روجينا

روجينا

حلت الفنانة روجينا، ضيفة على برنامج «أنا والقناع»، مع الإعلامية مني عبدالوهاب، والمُذاع عبر فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، لتكشف عن عدد من كواليس حياتها الشخصية والفنية.

تفاصيل شراء مطعم

كشفت الفنانة روجينا، تفاصيل إقدامها على شراء مطعم، قائلة: «فكرت لماذا لا أقيم مشروع فقد أنجح فيه لأنه عندما تضع طاقتهم فى شيء واحد تعذب، وأنا وضعت طاقتى كلها فى التمثيل».

وأضافت الفنانة روجينا «طاقتى وهوايتى وشغلى التمثيل، وهذا يوترنى فقد لا يأت لى عمل خلال فترة طويلة».

وتابعت روجينا: «التمثيل يحدث لنا حالة قلق فقد تنجح وقد لا تنجح، وقد يأت لك عمل وقد لا يأت لك عمل لفترة طويلة، ولكي أخرج من القلق، أقمت مشروع مطعم ولكن اكتشفت أننى لا أستطيع فعل شيء سوى التمثيل».

إدارة المطاعم عمل ليست سهلة

وأوضحت أن إدارة المطاعم عمل ليس سهل وخسرت كثيرا وكانت مشكلة كبيرة تعرض لها أنا وأشرف زكي، وكان علينا ديون للبنوك والضرائب، متابعة: «طلع الفن أكبر سترة».

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