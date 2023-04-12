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روجينا لـ«أنا والقناع»: أنا شخص دايما بييجي على نفسه.. بس اتعلمت أقول لأ

كتب:

محمد عزالدين
09:30 م | الأربعاء 12 أبريل 2023
روجينا

روجينا

حلت الفنانة روجينا، ضيفة على برنامج «أنا والقناع»، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، والمُذاع عبر فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، لتكشف عن عدد من كواليس حياتها الشخصية والفنية.

قد أكون أخطأت في حق نفسي

قالت الفنانة روجينا، إنها لم تضع نفسها في موقف يجعلها تخطئ في أحد طوال حياتها، ولكن قد تكون أخطأت في حق نفسها، متابعة: «أنا شخص دايما بييجي على نفسه علشان مجيش على حد».

وأضافت روجينا أنها أخطأت في حق نفسها كثيرا ولكن باتت تتدارك ذلك مبكرا، متابعة: «بدأت أقول لأ كفاية، لأن الحاجات دي بقت مرهقة بالنسبة ليا، لكن عمري ما غلطت في حق حد».

بتأسف لنفسي

وأشارت إلى أنها تتأسف لنفسها لأنها أحيانا تكون متسامحة في أشياء لم يكن من المفترض أن تتسامح بها، متابعة: «لقيت اللي يقف في ضهري ويسندني وأنا بتأسف لنفسي».

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