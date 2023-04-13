اعترافات المتهم بالإتجار في الحشيش بعين شمس: «بلف على الزباين بالفيسبا»

«بلف على الزباين اللي عارفهم وبتعامل معاهم على طول وأوزع عليهم الحشيش في أماكن متفقين عليها».. بهذه الكلمات بدأ المتهم بالإتجار في مخدر الحشيش بمنطقة عين شمس بالقاهرة، اعترافاته أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليه من الأجهزة الأمنية.

الإتجار في المخدرات

اعترف المتهم بتجارته في المواد المخدرة خلال جلسة التحقيق التي أجريت معه قائلا: «بستخدم الفيسبا بتاعتي في توزيع الحشيش على الزباين، عشان بتسهل عليا الحركة والتوزيع بسرعة»، موضحا أنه متخصص في الإتجار بمخدر الحشيش.

وأضاف المتهم أثناء جلسة التحقيق: «وقت ما اتقبض عليا كان تقريبا معايا 7 كيلو من الحشيش»، مشيرا إلى أنه كان يستخدم الهاتف المحمول في الاتصال بزبائنه، قبل التحرك عليهم لتسهيل التواصل معهم.

القبض على المتهم

كانت وزارة الداخلية، أعلنت أمس الأربعاء، القبض على المتهم بالإتجار في مخدر الحشيش بمنطقة عين شمس بالقاهرة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

يقول أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنه سيطبق على المتهم بالإتجار في مخدر الحشيش بعين شمس المادة رقم 33 من قانون العقوبات، وتنص على التالي: «يُعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن ابتداءً من المشدد 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه».