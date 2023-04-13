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محمد رمضان عن ارتدائه حلق في فيلم «هارلي»: أخاطب شريحة الشباب

كتب:

محمد عزالدين
12:54 ص | الخميس 13 أبريل 2023
محمد رمضان

محمد رمضان

علق الفنان محمد رمضان، على انتقاد البعض له بسبب ظهوره في أفيش فيلم «هارلي» الجديد، مرتديا «حلق» ولوك «ديل الحصان»، قائلا: «كل مشروع بعمله بيخاطب شريحة، وجمهور السينما يختلف تماما عن جمهور الدراما».

الفيلم يخاطب جمهور السينما الحقيقي

وأضاف محمد رمضان، خلال لقاء ببرنامج «الراديو بيضحك»، المذاع على «الراديو 9090»، مع الإعلامية فاطمة مصطفى، أنه يخاطب في السينما شريحة عمرية، وهم رواد السينما الحقيقيين، من سن 12 لـ28 سنة، وهؤلاء جمهور السينما الحقيقي.

وتابع: «هارلي شاب ينتمي لهذا الجيل، والممثل مثل الحرباء، في كل أرض، هو لون الأرض دي، والفيلم نقلة غريبة عن جعفر العمدة، والفيلم هيكون أكشن ورومانسي وكوميديا».

فيلم هارلي

فيلم هارلي ينتمي لنوعية أفلام الرومانسية والأكشن، المقرر أن ينافس به محمد رمضان خلال موسم عيد الفطر، ويشاركه في البطولة مي عمر، محمود حميدة، وعدد من الفنانين، من إخراج محمد سمير.

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