القصة الكاملة لوفاة 4 شباب في حادث بورسعيد. «كانوا رايحين شغلهم»

قبل انطلاق موعد أذان الفجر أمس، كان 4 شباب من مركز صان الحجر بمحافظة الشرقية، تناولوا السحور وأدوا الصلاة، وودعوا أسرهم قبل أن يخرجوا من منازلهم، متوجهين إلى مقر عملهم بحثًا عن لقمة العيش، ولكن شاء القدر أن يعودوا جثثًا هامدة، إثر انقلاب ميكروباص كانوا يستقلوه في ترعة السلام ببور سعيد.

وفاة 4 شباب أثناء ذهابهم إلى عملهم

الشباب الراحلون الأربعة هم: «محمد عطية عبد الرازق، مقيم في حي المدارس بصان الحجر القبلية، أحمد محمد المهندس، مقيم بصان القبلية مركز صان الحجر، محمد السيد مجاهد، مقيم بقرية التمارة بمركز صان الحجر، وأحمد عباس مقيم بالقصبي غرب صان الحجر».

أحد أقارب المتوفين يروي تفاصيل الواقعة

وقال علي أبو منصور، أحد أقارب الشاب الراحل أحمد محمد المهندس، ومقيم بقرية صان القبلية، إنّ الشاب الراحل كان يبلغ من العمر 28 عامًا، ولديه 3 أشقاء، ولدين وفتاة، وكان يساعد أسرته في تحمل نفقات المعيشة، موضحًا أنهم أسرة بسيطة، وكان الشاب الراحل يساعدهم لتحمل نفقات المعيشة.

وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أنّ أسرة الشاب الراحل والأهالي، تلقوا خبر الحادثة بصدمة كبيرة، وهرعوا إلى مكان الحادث الذي يبعد عن القرية بنحو 35 كيلومترًا، لافتًا إلى أنّ الشباب الراحلين كانوا قد اقتربوا من الوصول إلى مقر عملهم، إلا أنّ الميكروباص الذين كانوا يستقلوه، انقلب بهم داخل ترعة السلام، مما أدى لوفاتهم وإصابة 7 آخرين من أبناء القرية.

وأشار إلى أنهم بمجرد وصولهم، كان والد ووالدة الشاب الراحل، مصابين بحالة من الانهيار التام، لافتًا إلى أنه تم انتشال الجثامين الأربعة وكانت تتواجد قوات الشرطة والإسعاف وصرحت النيابة بالدفن.

وقال أيمن شلبي المحامي، وصديق محمد عطية عبد الرازق، إنّ صديقه الراحل كان يعمل في المحاماة، ثم التحق بأحد المصانع ليساعد أسرته، مضيفًا أنّ المتوفين الأربعة يستحقون صرف معاش كامل من المصنع، لأنهم توفوا وهم على ذمة العمل، حيث وقع الحادث قبل أن يصلوا إلى مقر عملهم بنحو نصف ساعة.

المطالبة بصرف معاشات لأسر المتوفين

وناشد أهالي صان الحجر، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن، بمساعدة أسر المتوفين وصرف معاشات لهم، خاصة أن الشباب الراحلين كانوا يساعدون أسرهم على تحمل نفقات المعيشة.

وكانت الأجهزة الأمنية في بورسعيد والشرقية، تلقت إخطارًا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص في ترعة السلام اتجاه بورسعيد، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات َ