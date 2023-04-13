آخر أخبار قضية ترامب.. المدعي العام يرد على المشككين

لا تزال قضية دونالد ترامب تثير الرأي العام الأمريكي والعالمي، لا سيما بعد الهجوم الشديد الذي تعرض له المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ، حيث يحاول المحافظين، استدراك النائب العام إلى جلسة استماع أمام الكونجرس.

آخر مستجدات قضية ترامب

ووفق تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فأن المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ، رفع دعوى قضائية الثلاثاء الماضي أمام القضاء الفيدرالي بنيويورك، ضد عضو جمهوري بمجلس النواب «جيمي جوردن»، لمنعه من التدخل في قضيته ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال «براغ»، إنه يتعرض لحملة هجوم من المحافظين، بدعم من الحزب الديمقراطي غير مسبوق وغير دستوري، مضيفًا أن هذا الهجوم يهدف لاستدراج المدعي العام إلى جلسة استماع أمام الكونجروس الأمريكي.

وذكر المدعي العام في الدعوة التي رفعها، أن الكونجرس لا يمتلك أي سلطة للإشراف على الملاحقات الجنائية لولاية أمريكية، ووجه الاتهام المباشر لعضو النواب الأمريكي، بأنه يشن حملة هجوم صريحة ضده، لترهيبه وعرقلة سير المحاكمة.

المدعي العام يواجه حملة شرسة

ولم تكن تلك هي الواقعة الأولى التي يتعرض لها المدعي العام لمانهاتن، فقد تعرض لتهديد من ترامب شخصيًا، الذي هدد السلطات بخطاب عنيف وعنصري، متهمًا بأنه «الحيوان الأليف» لجورج سوروس، «الملياردير الأمريكي الذي يدعم الديمقراطيين».

وكان الفين براغ، وجه نحو 34 اتهاما للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تتعلق بشراء الصمت ممثلة، خلال فترة انتخابة في عام 2016، بالإضافة لدفع مبالغ مالية للتغطية على 3 قضايا قبل الانتخابات الرئاسية.