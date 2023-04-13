المدعي العام الأمريكي يتلقى رسالة تهديد تحتوي على مسحوق أبيض

كشفت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، في تقرير لها، عن تلقي المدعي العام لمقاطعة نيويورك ألفين براج، الذي اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رسالة تحتوي على مسحوق أبيض، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأضافت «فوكس نيوز»، أن الخطاب كان يحتوي على مسحوق أبيض، تم إرساله إلى المدعي العام في مانهاتن ألفين براج، أمس الأربعاء.

ورفعت 9 هيئات إعلامية أمريكية، بينها شبكة: «سي إن إن، سي بي إس، وكالة أسوشيتد برس، بوليتيكو، نيويورك تايمز»، دعاوى قضائية ضد مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي «إف بي آي»، ومكتب المدعين في وزارة العدل، للمطالبة بالحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة في مبنى «الكابيتول»، التي توثق أحداث 6 يناير 2021، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وطالبت وسائل الإعلام، بحصولها على مقاطع فيديو مدتها 44 ألف ساعة، قدمها رئيس مجلس النواب كيفين ماكارثي لمذيع شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية تاكر كارلسون بشكل حصري، وقالت وسائل الإعلام، بحسب القوانين، فإنه إذا تم تقديم المواد لوسائل الإعلام، فيجب توزيعها على كل وسائل الإعلام المعنية بها، وليس لهيئة إعلامية واحدة فقط.