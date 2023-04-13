يوسف منصور يحكي محنته مع السرطان: «قالولي فاضلك 3 شهور بس»

حكى الفنان يوسف منصور، عن محنته مع مرض السرطان، قائلا إن الأطباء قالوا له بعد اكتشاف إصابته بالمرض «فاضلك 3 شهور بس»، لافتا إلى أنه كان مقيما وقتها في ألمانيا.

العلاج الكيماوي يدمر الجسم

أضاف يوسف منصور، خلال لقاء ببرنامج «الوش التاني»، على إذاعة «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الإعلامي أحمد شوبير، أن العلاج الكيماوي يدمر الجهاز المناعي، لكن لابد من تقويته لمحاربة السرطان.

وأشار إلى أن رحلة علاجه بمرض السرطان بدأت في عام 2015، عن طريق جهازين يعملان بالمغناطيس الكهربائي، سيتم توفيرهما في مصر قريبا، حيث أنه يشبه جهاز الأشعة، بدون إجراء أي عمليات.

علاج المستقبل

وأوضح أن علاج المستقبل سيكون عن طريق الإبر، لافتا إلى أن الجهاز الثاني عبارة عن طارد للسموم.