كل ما تريد معرفته عن صلاة العيد أماكنها وموعدها، حيث أيام قليلة ونودع شهر رمضان الكريم، ونستقبل عيد الفطرالمبارك بالأجواء المميزة والطقوس الخاصة والمبهجة، ويتساءل الناس عن صلاة العيد أماكنها وموعدها هذا العام، ونقدمه في السطور التالية.

كل ما تريد معرفته عن صلاة العيد.. أماكنها وموعدها

وعن كل ما تريد معرفته عن صلاة العيد أماكنها وموعدها، كشف الدكتور هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف عن أماكن صلاة العيد وموعد إقامتها في المساجد، وحدد في مكان صلاة العيد، أنها تقام في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة.

وأوضح عبد العزيز، كل ما تريد معرفته عن صلاة العيد أماكنها وموعدها، أن من أماكن صلاة العيد «الساحات العامة»، وتكون الصلاة فيها، وفق ترتيب كل مديرية مع المحافظة التابعة لها.

موعد صلاة العيد في المحافظات

وخلال حديثنا عن كل ما تريد معرفته عن صلاة العيد أماكنها وموعدها، نقدم موعد صلاة العيد في المحافظات المختلفة، وفقا للحسابات الفلكية لمعهد الفلك:

صلاة عيد الفطر، القاهرة 5:47.

صلاة عيد الفطر، الجيزة 5:47.

صلاة عيد الفطر، الإسكندرية 5:51.

صلاة عيد الفطر، بورسعيد 5:42.

صلاة عيد الفطر، السويس 5:42.

صلاة عيد الفطر، العريش 5:36.

صلاة عيد الفطر، طنطا 5:47.

صلاة عيد الفطر، المنصورة 5:46.

صلاة عيد الفطر، كفر الشيخ 5:47.

صلاة عيد الفطر، أسوان 5:47.

صلاة عيد الفطر، مرسى مطروح 6:02.