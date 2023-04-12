مسلسل سوق الكانتو الحلقة 20.. طه القماش ينجح في تجارة الأقمشة

أحداث مهمة شهدها مسلسل سوق الكانتو الحلقة 20، حيث حدثت مواجهة بين «راوية» التي تؤدي دورها مي عز الدين و«رشاد» الذي يؤدي دوره فتحي عبدالوهاب، بعد أن اشتكت إحدى السيدات من طرد رشاد لها ولابنها من محلهما، بسبب عجزهما عن دفع الإيجار، وتخبره بأنها أمرت بعودتهما من جديد، وإعطائهما فرصة للدفع في وقت لاحق.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 20

فيما يواصل طه القماش الذي يؤدي دوره الفنان أمير كرارة طريقته الجديدة في تجارة بيع الأقمشة، عن طريق شراء الملابس المستعملة بعد فرزها، وإعادة تجهيزها لتصبح مثل الجديدة، ومن ثم طلب المساعدة من «رشدي» أحد المسؤولين في القصر الملكي وصديق جده، الذي تدخل لمساعدته على توسيع تجارته.

ونجح «طه» في الاتفاق على طلبية جديدة من القماش، ليبدأ في تنشيط حركة البيع والشراء لتجارته في القماش.

وبالفعل ذهب «طه» أمير كرارة، إلى كبار تجار القماش في سوق البالة ليتفق معهم على طلبية جديدة، إذ طلب مساعدة المسؤول الملكي مثلما فعل مع جده في وقت سابق.

ونجح «طه» في الاتفاق على طلبية جديدة من القماش ليبدأ في تنشيط حركة البيع والشراء لتجارته في القماش.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 20

ويخبر عبد الغني والده شحاتة بأنه يعتزم الزواج مرة ثانية على فايزة زوجته الأولى، ويرفض والده إعطائه أموالا لمساعدته في الزواج، كما يتزوج شحاتة من عزيزة ابنة المعلم عوض، وقبل كتب الكتاب، طلب المعلم شحاتة من رشاد الحرامي، بعد أن خرجا للتحدث على انفراد، التوقيع على عقود التنازل عن دكاكين المعلم شحاتة من سوق الكانتو، وفي البداية رفض رشاد التوقيع، إلا أن المعلم شحاتة هدده بعدم إتمام الزفاف فوقع رشاد العقود.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 20

مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة ويذاع يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.