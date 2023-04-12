سوق الكانتو الحلقة 20.. «طه» يوسع تجارته في الأقمشة بمساعدة مسؤول ملكي

شهدت أحداث مسلسل سوق الكانتو في الحلقة 20، قرار «طه القماش» أمير كرارة، التوسع في تجارة الأقمشة ومن ثم طلب المساعدة من «رشدي» أحد المسؤولين في القصر الملكي وصديق جده، الذي يتدخل لمساعدته على توسيع تجارته.

سوق الكانتو الحلقة 20

وتضمنت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 20، ذهاب طه إلى كبار تجار القماش في سوق البالة ليتفق معهم على طلبية جديدة، حيث طلب طه القماش مساعدة المسؤول الملكي مثلما فعل مع جده في وقت سابق، ونجح طه في الاتفاق على طلبية جديدة من القماش ليبدأ في تنشيط حركة البيع والشراء لتجارته في القماش.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو، أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافسة في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة ويُعرض يوميًا على قناة dmc الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 مساءً، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

فريق عمل مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني ، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.