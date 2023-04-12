سوق الكانتو الحلقة 20.. أمير كرارة يحاول تنفيذ وصية جده حسنين

شهدت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 20 بطولة مي عزالدين وأمير كرارة، محاولة «طه القماش» أمير كرارة تنفيذ وصية جده الراحل «الحج حسنين» عبدالعزيز مخيون، والتي تتعلق بالوصول لأحد الأشخاص الذى خدعه في الماضي واستولى على ماله وأسس به تجارته.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 20

كما شهد مسلسل سوق الكانتو الحلقة 20 محاولة طه القماش أيضا تنفيذ وصية جده حسنين القماش كما أخبرته فاطمة بأن يحافظ على العائلة وتماسكها

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو، أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافسة في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة ويُعرض يوميًا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 مساءً، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

فريق عمل مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.