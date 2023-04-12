سوق الكانتو الحلقة 20.. «راوية» تواجه «رشاد» بسبب إحدى السيدات

شهدت أحداث مسلسل سوق الكانتو في الحلقة 20 بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، مواجهة بين «راوية» مى عز الدين، و«رشاد» فتحي عبدالوهاب، بعد أن اشتكت إحدى السيدات من طرد رشاد لها ولابنها من محلهما، بسبب عجزهما عن دفع الإيجار.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 20

كما شهد مسلسل سوق الكانتو في الحلقة 20 مواجهة «راوية» لـ«رشاد» بأن مثل هذه التصرفات لا تصح في السوق، وإنه يجب الصبر على الناس حتى تدبير أمورهم، كما أخبرته بأنها أمرت بعودتهما من جديد، وإعطائهما فرصة للدفع فى وقت لاحق، إلا أن رشاد يرد ويخبرها بأنها لا تعلم طبيعة التعامل في السوق.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو، أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافسة في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة ويُعرض يوميًا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 مساءً، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

فريق عمل مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.