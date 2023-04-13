يبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم الخميس، بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، بعدما شهدت الحلقات الماضية، أحداث متسارعة وشيقة، جذبت الكثير من المشاهدين.

موعد عرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم الخميس

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة ON، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم الخميس، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

مسلسل ضرب نار الحلقة 21

شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 21 حيث تعثر مهرة «ياسمين عبد العزيز» على طارق «أحمد غزي» خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 21، وتخبره مهرة أن المريض يجب أن يتعالج، فيخبرها أنه متورط مع تاجر مخدرات كبير، ويحتاج إلى مال ليرده إليه وإلا سيقوم بذبحه، لتطمئنه مهرة، وتخبره أنها ستحل كل شىء وستتصرف.