محمد رمضان يحكي مواقف كوميدية عن جعفر العمدة: اتزحلقت وعدنا مشهد 3 مرات

كشف الفنان محمد رمضان كواليس مسلسل جعفر العمدة، الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك، قائلا: «مشهد دخول الزوجة الرابعة على التلات زوجات كان وان شوت، بس عدناه 3 مرات من كتر الضحك، وفيه مرة بضرب منة فضالي بالشلوت فرجلي الشمال اتزحلقت».

كواليس مسلسل جعفر العمدة

وأضاف محمد رمضان، خلال لقاء ببرنامج «الراديو بيضحك»، المذاع على «الراديو 9090»، مع الإعلامية فاطمة مصطفى، أن مشهد الفأر الذي خرج من الغرفة «جرافيك».

ولفت إلى أنه كان متأكدا أن الجمهور سيحب شخصية «ثريا» في المسلسل، متابعا: «كنا مراهنين على مشهد شبشب ثريا».

أداء إيمان العاصي ومنة فضالي مفاجأة

أشار إلى أن مي كساب رفيقة رحلة، متابعا: «نعرف بعض من زمان أوي، وتستحق ومستنية الفرصة اللي تفجر الموهبة الكبيرة اللي مستخبية جواها، ثريا فجرت جزء، ولسة فيه أجزاء كتيرة عند مي هيكتشفها الجمهور في رحلتها».

وأوضح أنه تفاجئ بأداء الفنانة إيمان العاصي، خاصة أن أدوارها السابقة كانت تظهر بشكل الفتاة الجميلة، وهذه الأدوار لا تكن بها المساحة الكبيرة، وهي بالشكل دة مظلومة، دورها في جعفر العمدة صعب ومساحة كبيرة.

وأفاد بأنه تفاجئ أيضا بالفنانة منة فضالي، بأنها تجيد الكوميديا، لافتا إلى أنها ممثلة ثقيلة خاصة أن بدايتها في المسرح.