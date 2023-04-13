فيديو متداول يظهر لحظة وقوع بلال شامة في قبضة جعفر العمدة.. «أمسك به حيا»

حالة من الحماس يشهدها عدد من متابعي مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، الذي يعرض خلال شهر رمضان الكريم، مع تصاعد أحداث المسلسل خلال الحلقات الماضية، إذ أشعلت حلقة أمس، التوقعات من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، لمعرفة مصير بلال شامة، بعد أن انتهت الحلقة بمطاردة جعفر له، بعد أن تعرف عليه، خصوصا أن الأخير اختطف نجله منذ سنوات طويلة.

إمساك جعفر لـ بلال شامة

وتداول متابعو وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو قصير يوضح ما ستسفر عنه الحلقة المقبلة لمسلسل جعفر العمدة، إذ أظهر الفيديو إمساك «جعفر» لـ بلال شامة، الذي خطف ابنه، ويظهر بلال في حالة إعياء وعلى قيد الحياة.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة

تتضمن قائمة ‎مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم، العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي، الأولى الساعة 5 فجرا، والساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.