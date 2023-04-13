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موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC اليوم الخميس

كتب:

محمد عزالدين
03:57 ص | الخميس 13 أبريل 2023
سوق الكانتو

سوق الكانتو

يبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC اليوم الخميس، بطولة الفنان أمير كرارة، الفنانة مي عز الدين، الذي يُعرض خلال شهر رمضان 2023، حيث شهدت الحلقات السابقة تسارعًا للأحداث بشكل شيق.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC اليوم الخميس

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC اليوم الخميس الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرًا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

ويترقب الجمهور ما سيحدث في الحلقة 22 من مسلسل سوق الكانتو، خاصة بعد استقبال والدة صالح لابنها بعد غياب طويل، وتعبيرها عن فرحتها بعودته من جديد، كما يقابل عائشة أخته.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

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بقلم محمد عزالدين