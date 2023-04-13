أحداث ينتظرها الجمهور في مسلسل جعفر العمدة اليوم.. موقف دلال ولقاء بلال شامة

تصاعدت أحداث مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، الذي يذاع على قناة dmc، حيث يترقب الجمهور فك ألغاز بعض الأحداث، ومعرفة حقائق بعض الأمور، نستعرضها خلال السطور التالية.

هل ينكشف أمر دلال؟

مفاجأة من العيار الثقيل تفجرت في الحلقة 20، بعدما تم الكشف عن أن «دلال» إيمان العاصي التي تجسد دور الزوجة الثانية للنجم محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة، هي المسؤولة عن خطف ابنه منذ 19 عامًا، إذ ظهر «بلال شامة» مجدي بدر، الذي سبق وخطف ابنه وهو يتصل بها.

هل يتصالح مع عائلة فتح الله؟

شهدت الحلقة 21 خطوة جريئة من جعفر العمدة، بطلب المصالحة من عائلة فتح الله «طارق النهري»، وتوجه إلى شوقي لسؤاله عن مكان ابنه لكنه رفض إخباره، وتكتشف الحاجة وصفية «هالة صدقي» أن عاملة المنزل تتجسس عليهم، ليقرر جعفر طردها.

لقاء بلال شامة

وانتهت الحلقة 21 من مسلسل جعفر العمدة باللقاء المنتظر على مدار المسلسل، إذ التقى جعفر العمدة بـ بلال شامة الذي اختطف نجله منذ 19 عاما، عندما جاء ليزور سيف -أحمد داش- وتفاجئ بلال بوجود المعلم جعفر العمدة في منزل سيف.