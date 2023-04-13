«التضامن»: التعامل مع 22 ألف مسن بلا مأوى ودمجهم في المجتمع

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنها تعاملت مع 22 ألفا و260 حالة كبار بلا مأوى سواء بالدمج الأسري أو بالإحالة إلى مؤسسات الرعاية، منذ بدء حملاتها من أجل تقديم خدمات الرعاية ودمجهم في المجتمع.

إعفاء المسنين فوق الـ70 عاما من مصروفات المواصلات العامة

وأكدت الوزارة، في تقرير لها، إعفاء المسنين فوق الـ70 عاما من مصروفات المواصلات العامة، بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وإعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%، في إطار جهود الوزارة لرعاية كبار السن.

توفير رفيق المسن لتقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن

وذكرت الوزارة، أنّها وفّرت رفيق المسن لتقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في غيرها من الأماكن التي يتواجد بها، بهدف الحفاظ على الترابط والتماسك الأسري، وتخفيف الضغط على مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين، وتوفير وظائف للراغبين في العمل ممن تتوافر فيهم شروط شغل وظيفة رفيق مسن.