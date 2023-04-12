استقرار أسعار السمك مع اقتراب عيد الفطر.. «البلطي» بـ69 جنيهًا

قال إبراهيم الشناوي عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية، إن أسعار الأسماك تشهد الفترة الراهنة استقرارا ملحوظاً في الأسواق، إذ إن إقبال المواطنين على شراء الأسماك مستمر طوال العام ولكنه يزداد في المواسم.

إقبال المواطنين على شراء الأسماك

وأضاف الشناوي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفترة الحالية تشهد إقبالا من المواطنين على الشراء وذلك تزامنا مع اقتراب شم النسيم وعيد الفطر المبارك، لافتًا إلى أن هناك توقعات بزيادة الإقبال الفترة المقبلة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

أسعار الأسماك

وأوضح عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية، أن سعر البلطي يتراوح ما بين 69 و73 جنيهًا والفيليه البلطي ما بين 40 و200 جنيه، كما يبلغ سعر مكرونة سويسي بين 60 و110 جنيهات ويتراوح سعر الكابوريا بين 30 و90 جنيهًا.

وأشار إلى أن سعر الجمبري يتراوح ما بين 180 و260 جنيهًا والسبيط بين 115 و265 جنيهًا والبوري بين 42 و62 جنيهًا والكاليماري بين 110 و230 جنيهًا.