كثافات مرورية أعلى كوبري 15 مايو وشارع الهرم.. وسيولة على الكورنيش

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، الحالة المرورية، اليوم الخميس، 13 إبريل 2023.

ويشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية متقطعة لا تؤثر على معدل الحركة، ويشهد شارع رمسيس كثافات مرورية تبدأ تقل بالتدريج حتى نصل إلى غمرة، وبالنسبة لكوبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين، فإنه يشهد كثافات مرورية بسبب عمليات التوسعة على منطقة المهندسين.

الحالة المرورية في الكورنيش

ويشهد الكورنيش من المظلات حتى وسط البلد كثافات مرورية، ويشهد شارع بورسعيد من نزلة أكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء سيولة مرورية، وهناك كثافات مرورية في الوايلي حتى كوبري الساحل والأميرية.

الحالة المرورية لشارع الهرم

ويشهد شارع الهرم كثافات مرورية تزيد مع ساعات الذروة الصباحية، يشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وهناك كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني، ويشهد شارع فيصل كثافات مرورية كبيرة تبدأ من محطة المريوطية ومستمرة حتى كوبري فيصل.