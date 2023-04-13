سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية التعاملات.. الشعبة تنصح بالشراء

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، 2254 جنيهًا، للشراء، خلال بداية التعاملات اليوم، ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً إلى 2655 جنيهًا دون مصنعية، واستقر الذهب عيار 18 عند 1924 جنيهًا، وعيار 14سجل سعر 1497 جنيهًا، وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 13-4-2023، فسجل 17960 جنيهًا.

وذكر عمرو المغربي عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ«الوطن» أن سعر جرام الذهب عيار 21، بلغ 2254 جنيهًا، وبالنسبة للتوقعات الفترة المقبلة، شرح أنه لا يمكن توقع أسعار الذهب سواء بالانخفاض أو الارتفاع.

سعر جرام الذهب عيار 21

ونصح المغربي المواطنين بشراء الذهب في أي وقت طالما هناك فائض مالي لا يحتاج إليه الشخص، لأنه يعتبر من الاستثمارات على المدى البعيد، وأوصى بعدم بيع الذهب إلا في حال الضرورة فقط.

أسعار الذهب

يذكر أن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق هو 2254 جنيهًا دون مصنعية، وأن ما يتحكم في أسعار الذهب بشكل عام 3 عوامل، سعر الدولار والبورصة العالمية والعرض والطلب، بحسب ما ذكر عضو شعبة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية.