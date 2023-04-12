سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية تعاملات اليوم.. «اعرف وصل لكام»

تواصل استقرار أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، داخل محلات الصاغة بدون مصنعية، وتعتبر السبائك والجنيهات الذهب الأكثر مبيعاً في محلات الصاغة الفترة الحالية، بحسب ما قاله ناجي فرج عضو شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات لـ«الوطن».

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 اليوم 2566 جنيها للشراء بينما سجل عيار 22 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية 2352 جنيها.

سعر الذهب في مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر، 2245 جنيها، كما بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم 1924 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 1497 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 12 اليوم 1283 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر داخل محلات الذهب دون مصنعية وضريبة يشهد استقرارا ملحوظا إذ يبلغ سعره 17960 جنيها كما تسجل الأونصة اليوم، 79794 جنيها، بينما سجل كيلو الذهب 2565714 جنيها.