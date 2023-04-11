سعر جرام الذهب عيار 21 يصل إلى 2175 جنيها اليوم.. والأوقية بـ2003 دولارات عالميا

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2175 جنيها، مع بلوغ سعر الأوقية عالمياً 2003 دولارات في التعاملات الفورية للمعدن الأصفر، وسط تراجع متنامٍ في الإقبال على شراء المعدن الأصفر، مع ارتفاع مؤشر الدولار أمام سلة العملات الرئيسية لـ103 نقاط.

سعر جرام الذهب عيار 21

في محلات الصاغة، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 2175 جنيها في منتصف التعاملات، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 النحاسي 1450 جنيها، وعيار 12 من المعدن 1243 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

في منتصف التعاملات، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 2486 جنيها، وبلغ سعر الأوقية بالسعر المحلي 77306 جنيهات، فيما جاء سعر الكيلو من المعدن النفيس 2485714 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 عند 1864 جنيها، وسجل الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) اليوم 17400 جنيه، وذلك بدون مصنعية أو رسوم تختلف من شركة لأخرى.

توقعات بتراجع أسعار الذهب

تشير التوقعات المحلية، إلى تراجع أسعار الذهب في مصر الفترة المقبلة، في وقتٍ تحدث فيه خبراء لـ«الوطن» بشأن توقعات المعدن، مشيرين إلى أن الصعود الوشيك في مؤشر الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الشهر المقبل، بعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية مجدداً من شأنه توجيه ضربة للمعدن الأصفر، والحد من مكاسبه المحققة عالمياً الفترة الماضية.

ورجحت شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية في بيان رسمي، تراجع سعر الذهب الفترة المقبلة.