سعر الذهب اليوم الخميس 13-4-2023 في الصاغة.. عيار 21 يسجل 2240 جنيها

سعر الذهب اليوم الخميس 13-4-2023 في الصاغة، في بداية التعاملات، يشهد استقرارا بالمحال في مصر، بعد تراجع أمس في نهاية التعاملات بنحو 20 جنيهًا في سعر جرام عيار 21، وانخفاض 23 جنيهًا لجرام الذهب في عيار 24 الأكثر نقاءً، و17 جنيهًا لعيار 18، وفي السطور التالية بالتفاصيل نرصد الأسعار.

وشهد سعر الذهب اليوم الخميس 13-4-2023 في الصاغة، استقرارا في بداية التعاملات، وبالنسبة لأسعار الذهب بدون مصنعية كما يلي.

سعر جرام الذهب عيار 24

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، في محال الصاغة إلى 2560 جنيهًا بدلا من 2583 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذھب عیار 21

فيما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في سوق الصاغة، في نهاية التعاملات أمس، ليصبح 2240 جنيهًا بدلا من 2260 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذھب عیار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، 1920 جنيهًا للشراء، ووصل سعر عيار 14 إلى 1493 جنيهًا، وسعر جرام الذهب لعيار 12، هو 1280 جنيهًا.

سعر الجنیه الذھب

بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 13-4-2023، في محال الصاغة بدون مصنعية، 17920 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

وعلى الصعيد العالمي، ارتفع سعر الذهب أمس، بنسبة 1% إلى ما فوق 2020 دولارًا للأوقية.