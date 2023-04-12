أسعار الذهب اليوم تصل إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام.. كم ثمن عيار 18؟

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بنسبة 1% إلى ما فوق 2020 دولارًا للأوقية عالميا، واستقرت عند مستويات عالية لم تشهدها منذ مارس من العام الماضي، مدفوعة بانخفاض الدولار بعد أن فاجأ تقرير التضخم للولايات المتحدة انخفاضه.

تراجع معدل التضخم الأمريكي

وتراجع معدل التضخم العام إلى 5% مقارنة بالتوقعات عند 5.2% وارتفع المعدل الشهري بنسبة 0.1%، وهو نصف توقعات السوق.

في الوقت ذاته، ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 5.6%، لكنه كان متماشيا مع التوقعات، ولا يزال المستثمرون يراهنون على أنّ بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع 25 نقطة أساس أخرى الشهر المقبل، لكن التضخم الأضعف خفف بعض المخاوف بشأن الحاجة إلى مزيد من التضييق.

سعر جرام الذهب عيار 24

محليا، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك الذهبية عصر اليوم 2583 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 النحاسي 1507 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2260 جنيها دون مصنعية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم 1291 جنيها دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 1937 جنيها، وسجل سعر الأوقية بالسعر المحلي 80327 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم (8 جرامات عيار 21) 18080 جنيها، وسجل سعر الكيلو من الذهب 2582857 جنيها.