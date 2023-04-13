سيارات تتجول في الشرقية لبيع اللحوم التشادية والسلع بأسعار مخفضة

تتجول سيارات تابعة للشركة العامة للتجارة الداخلية في شوارع الزقازيق بالشرقية، لبيع اللحوم التشادية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، ويبلغ سعر كيلو اللحم التشادي نحو 145 جنيها، فضلًا عن توافر سلع غذائية عدة في رمضان يحتاجها المواطنون؛ لتقديم مائدة رمضانية جيدة.

وتستعرض بوابة الوطن أسعار اللحوم التشادية في الشرقية، حيث تتجول سيارات بمدن وقرى محافظة الشرقية بتخفيضات كبيرة على أسعار السلع الغذائية واللحوم المجمدة ومصنعات اللحوم.

أسعار اللحوم التشادية

سعر كيلو اللحوم التشادية 145 جنيها.

سعر كيلو كبدة مجمدة 100 جنيه.

سعر كيلو لحم تشادي مفروم وقطع 145 جنيها.

سعر كيلو فراخ دبابيس 100 جنيه.

سعر كيلو جناح فراخ 60 جنيها.

سعر كيلو وراك فراخ 90 جنيها.

عرض فرختين للحشو 120 جنيها.

سعر سمبوسة نص كيلو 20 جنيها.

سعر عبوة كفتة 35، و65 جنيها.

سعر عبوة برجر 65، و75 جنيها.

سعر السجوق 35، و65 جنيها.

سعر عبوة جلاش 20 جنيها.

سعر عبوة ربع زيت زيتتون 25 جنيها.

أسعار الفراخ البرازيلي بالشرقية

وقال سعيد صقر مسؤول المعارض التابعة للشركة العامة للتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، إنّ اللحوم التشادية يبلغ سعر الكيلو منها 145 جنيهًا، مؤكدًا توافر الفراخ البرازيلي في 57 معرضًا تابعًا للشركة العامة للتجارة، ويبلغ سعر الكيلو 85 جنيهًا فضلا عن عرض اللحوم السوداني بـ200 جنيه للكيلو.