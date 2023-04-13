حبس متهم بالاتجار في مخدر الاستروكس بالمقطم 4 أيام على ذمة التحقيق

أمرت جهات التحقيق بحبس متهم بالاتجار في المواد المخدرة وتحديداً مخدر الاستروكس في منطقة المقطم بمحافظة القاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة، مع إرسال المخدرات المضبوطة إلى المعمل الكيميائي لتحليلها.

القبض على المتهم

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس الأربعاء القبض على المتهم بالاتجار في مخدر الاستروكس بكميات يصل وزنها إلى 6 كيلوجرامات، بالإضافة إلى أعداد من الأقراص المخدرة من عقار التامول، وذلك في منطقة المقطم بالقاهرة.

اعتراف المتهم

وبمواجهة المتهم بما هو منسوب إليه من اتهامات والمخدرات المضبوطة بحوزته اعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة بغرض الاتجار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

العقوبة القانونية المنتظرة

أما عن العقوبة القانونية التي سيتم توقيعها على المتهم بالاتجار في مخدر الاستروكس بالمقطم، يقول أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنه يقع تحت طائلة المادة رقم 33 من قانون العقوبات، وتنص على: «يُعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن ابتداءً من المشدد 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه».