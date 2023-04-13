إصابة شخصين ونفوق 4 رؤوس ماشية في حريق 3 حظائر بالمنيا

أخمدت قوات الحماية المدنية في المنيا، حريق اندلع داخل 3 حظائر ماشية بسبب حدوث ماس كهربائي، في قرية نزلة أسمنت التابعة لمركز أبوقرقاص، مما أسفر عن إصابة شخصين، ونفوق 4 رؤوس ماشية.

اندلاع حريق بـ3 حظائر ماشية

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات بنشوب حريق داخل 3 حظائر لتربية الماشية متجاورة، بقرية نزلة أسمنت التابعة لمركز أبوقرقاص.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوت الحماية المدنية، تم السيطرة علي الحريق وإخماده ومنع امتداده للمنازل المجاوره، وبالفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين نشوبه بـ3 حظائر ماشية متجاورة ملك كل من «رضا.ص»، و«يونان.ع»، و«شربيني.ا»، بسبب حدوث ماس كهربائي.

إصابة شخصين ونفوق 4 رؤوس ماشية

وأسفر الحريق عن إصابة كل من «رضا.ص» 62 عاما، ونجله إبراهيم 28 عاما، يقيمان بقرية نزلة أسمنت، وأصيبا بحروق من الدرجة الأولي بالقدمين، وتم نقلهما إلى مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج.

كما أسفر الحريق عن نفوق 4 رؤوس ماشية، بالحظائر الثلاثة، وتم التحفظ على مكان الحريق، وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والنيابة العامة للتحقيق.

وفي وقت سابق، اندلع حريق داخل منزل في مركز مطاي، وآخر داخل صيدلية في مدينة المنيا، بسبب حدوث ماس كهربائي، وتم إخمادهما دون إصابات بشرية.