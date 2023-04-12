محافظ الجيزة: تنظيم 780 ندوة لتوعية الأهالي حول الزواج والزيادة السكانية

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن الدولة المصرية تولي اهتمامآ كبيرا لملف القضية السكانية للارتقاء بجودة حياة المواطن، والأسرة، وذلك للعمل على ضبط معدل النمو السكاني بما يحقق التوازن مع معدلات النمو الاقتصادي، ومسار التنمية التي تشهدها مصر، لتنفيذ رؤية الدولة نحو استراتيجية السكان وأهداف التنمية المستدامة 2030.

تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية

وأشار المحافظ خلال اللقاء الموسع الذي عقد بديوان عام المحافظة للإطلاع على أبرز الجهود والإنجازات عن أعمال المجلس الإقليمي للمجلس القومي للسكان ومديرية الشئون الصحية، إلى الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع بمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، وخطة العمل القادمة بما يهدف إلى الحد من معدلات النمو السكانى وتحسين الخصائص السكانية بمحافظة الجيزة.

التعاون مع شركاء التنمية

وأطلع راشد خلال اللقاء على مؤشرات المجلس القومي للسكان بالجيزة ووحدة سكان الجيزة بالتعاون مع شركاء التنمية الممثلين في المجلس القومي للمرأة والسكان والمديريات الخدمية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والتي منها إطلاق عدد من المبادرات الهادفة للعمل علي معالجة المشكلات والظواهر التي يواجهها المجتمع والتي منها «زواج القاصرات - ختان الإناث - التسرب من التعليم - ارتفاع معدلات المواليد».

400 ندوة توعوية

وأوضح محافظ الجيزة أن المبادرات التي أطلقتها وحدة السكان بالتعاون مع الأجهزة المعنية شملت «مبادرة خلفتك مسئوليتك - أحسبيها صح»، بمركزي الصف وأطفيح كمرحلة أولى، إلى جانب أنه تم تعميم المبادرة بجميع المراكز والمدن والقرى التابعة لها، وذلك لتوعية الأهالي من مخاطر تلك الظاهرة والآثار المترتبة عليها من خلال عقد حوالي 400 ندوة توعوية استفاد منها حوالي 18 ألف و500 مواطن.

مواجهه ظاهرة الغارمات وزواج القاصرات

وأضاف أنه تفعيلا للمبادرات المجتمعية الهادفة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين أطلقت محافظة الجيزة مبادرة «الجواز مش جهاز.. غسالة واحدة كفاية»، بهدف مواجهة بعض الظواهر السلبية والموروثات المجتمعية والتي منها تحمل الأهالي أكبر من طاقتهم المادية نظير شراء التجهيزات اللازمه للزواج لأبناءهم وبناتهم ومواجهه ظاهرة الغارمات وجواز القاصرات، وذلك من خلال عقد حوالي 280 ندوة توعوية استفاد من خلالها حوالي 17 ألف مواطن، أطلقت بعدها عددا من القرى قائمة منقولات موحدة.

زراعة 100 مليون شجرة

وشملت المبادرات إطلاق مبادرة «صحتنا في بيتنا.. شارك في حمايتها»، والتي استهدفت طلبة المدارس للتوعية بالأساليب الصحية والتي ضمت حوالي 100 ندوة توعوية استفاد منها 5 آلاف طالب وطالبة إلى جانب زراعة 8 آلاف شجرة ضمن المشروعات القومية لزراعة 100 مليون شجرة.

وفي نهاية اللقاء أثنى راشد علي الجهود المبذولة من الجهات الشريكة بمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، مشيرا إلى ضرورة تكاتف كافة الجهات المعنية وتكثيف الحملات الصحية والدينية التوعوية خاصة بالمناطق النائيه للعمل على رفع وعي الأسر تجاه الصحة الإنجابية، والعمل على خفض معدلات الفقر والأمية ورفع مستوي التعليم والصحة، والحد من البطالة وذلك لتنفيذ رؤية الدولة نحو إستراتيجية السكان وأهداف التنمية المستدامة 2030.