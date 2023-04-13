موعد عرض مسلسل كشف مستعجل على قناة دي إم سي اليوم

يشهد مسلسل كشف مستعجل العديد من الأحداث المتتالية منذ بداية عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، وفي الحلقة السابقة تلقى يوسف، الذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى خاطر، من توتر بعد تهديد تلقاه بقتل خطيبته علياء التي تجسد شخصيتها الفنانة هنادي مهنا لذا ينتظر الجمهور موعد عرض الحلقة المقبلة.

مسلسل كشف مستعجل

ويحاول يوسف، في مسلسل كشف مستعجل، معرفة مكان الأموال وتسليمها للجزار للانتهاء من تهديده، ثم وضع خطة للقضاء عليه.

يتكون مسلسل كشف مستعجل بطولة الفنان مصطفى خاطر من 15 حلقة، بدأ عرض أولى حلقاته في النصف الثاني من شهر رمضان، ويشارك في بطولته مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، وميمي جمال، وأشرف عبدالغفور، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.

مواعيد مسلسل كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل يعرض على قناة دي إم سي في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا.

- مسلسل كشف مستعجل يعاد على DMC دراما في تمام الساعة 8.30 صباحا.

مواعيد مسلسل كشف مستعجل يوميا على الحياة

- مسلسل كشف مستعجل يعرض على قناة الحياة، في تمام الساعة 9:30 مساء.

- مسلسل كشف مستعجل، يعاد عرضه على قناة الحياة مسلسلات.

كما يعرض على شاشة الحياة أيضا في تمام الساعة 4.30 صباحًا، و الإعادة الثانية في تمام الساعة 1.30 ظهرًا.

تردد قنوات DMC لمشاهدة مسلسل كشف مستعجل

عرض كشف مستعجل يوميًا عبر قنوات DMC، في تمام الساعة 11.30 مساءً.

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- جودة القناة HD.

تردد قنوات الحياة لمشاهدة مسلسل كشف مستعجل

ويعرض مسلسل كشف مستعجل يوميًا عبر شبكة قنوت الحياة، في تمام الساعة 9.30 مساءً.

- التردد 12207.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.