هبوط مفاجئ في أرضية أحد شوارع قرية بالغربية.. تحويلات مرورية جديدة (صور)

تلقت غرفة عمليات محافظة الغربية، بلاغا من الأهالي بوجود هبوط أرضي مفاجئ، بأحد شوارع قرية الجعفرية، إحدى قرى مركز ومدينة السنطة، ما تسبب في توقف حركة سير السيارات والمواطنين.

على الفور انتقل المسؤولين التنفيذيين في مركز ومدينة السنطة، إلى مكان الواقعة، وتم إخطار الجهات الأمنية، وفرض كردون حول مكان الانهيار، وتحويل حركة سير السيارات إلى شوارع بديلة، وتبين حدوث هبوط مفاجئ في سطح الأرض.

بلاغ بالواقعة

وقالت مني صالح رئيس مركز ومدينة السنطة أن غرفة عمليات مركز ومدينة السنطة، تلقت بلاغاً بوجود هبوط مفاجئ في التربة الأرضية، وطبقة الأسفلت بالشارع الرئيسي أمام مدرسة عبدالمجيد الماحي الثانوية المشتركة بالجعفرية التابعة لمركز ومدينة السنطة.

لجنة هندسية

وأضافت في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنها انتقلت على الفور، وتم تشكيل لجنة هندسية مكبرة من الإدارة الهندسية بمركز ومدينة السنطة والطرق والوحدة المحلية بالجعفرية، وتمت المعاينة على الطبيعة وتبين وجود هبوط أرضى كبير بالتربية وطبقة الأسفلت مما يشكل خطورة على حركة سير المواطنين، وتم إعادة معالجة الهبوط وإعادة حركة سير السيارات والمواطنين مرة أخرى.