«الفلك الدولي» يكشف موعد عيد الفطر 2023 في مصر والدول العربية

كشف الدكتور محمد عودة، مدير مركز الفلك الدولي، موعد عيد الفطر المبارك 2023 في الدول العربية وغيرها، قائلاً إن المتوقع أن يكون موعد عيد الفطر 2023 في غالبية الدول العربية يوم الجمعة 21 أبريل 2023، وفي بعض الدول سيكون السبت مثل دولتي عمان والمغرب، وفقًا للحسابات الفلكية.

موعد عيد الفطر 2023 في الدول العربية

وأضاف مدير المركز الدولي للفلك، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه بالنسبة لموعد عيد الفطر المبارك 2023 لعدد من الدول الأوربية والأردن، فإنّه لم يتم حسم الموقف الخاص بالعيد حتى الآن، وفقاً للحسابات الفلكية.

وفي السياق ذاته، قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفقًا لتقرير صادر عنه، إنّ هلال شهر شوال 2023 يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحًا، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الخميس 29 من رمضان 144هجريا، الموافق 20 أبريل وهو يوم الرؤية.

موعد عيد الفطر المبارك 2023 في مصر

وأوضح المعهد، أنّ الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، وفي محافظات مصر يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدة تتراوح بين 24 دقيقة إلى 29 دقيقة، وبالنسبة لعددٍ من العواصم للمدن العربية والإسلامية يبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدة تتراوح بيم 10 إلى 35 دقيقة.

وأكد أنّ غرة شهر شوال 1444 هجريًا ستكون يوم 21 أبريل 2023، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك 2023، وفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد.