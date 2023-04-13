توزيع 300 كرتونة مواد غذائية في 6 قرى ببني مزار بالمنيا

أعلنت جمعية الأورمان توزيع 300 كرتونة مواد غذائية على المستحقين بقرى صندفا والبهنسا وأشروبة وشلقام وأعطو وعزبة خليل، بمركز بني مزار فى محافظة المنيا.

النهوض بالأسر الأولى بالرعاية

يأتي التوزيع في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة المنيا وجمعية الأورمان، وانطلاقًا من حرص واهتمام اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن توزيع الكراتين تم تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

وأضاف شعبان، أن استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السابق فيتم بجانب توزيع كراتين المواد الغذائية توزيع لحوم على الأسر غير القادرة حيث تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول إليها.

الجدير بالذكر أن الجمعية وفي سبيل نجاح مشروعها الإنساني لتوزيع شنطة رمضان على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة يتعاون فريق عملها مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة لكى تضمن وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلي، لافتًا إلى أن توزيع الأورمان لكراتين المواد الغذائية في محافظة المنيا، يشمل جميع عزب ونجوع وقرى في جميع مراكز المحافظة.