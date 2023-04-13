عضو شعبة الذهب: الإقبال على الشراء «متوسط» بسبب الشهادات الجديدة

كشف الدكتور ناجي فرج عضو شعبة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية بالقاهرة، ومستشار وزير والتموين والتجارة الداخلية لصناعة الذهب، أن الإقبال على شراء الذهب الفترة الحالية متوسط.

وذكر عضو شعبة الذهب والمجوهرات في تصريحات لـ«الوطن»، أن المبيعات متوسطة خلال الفترة الحالية تزامنا مع طرح الشهادات الجديدة ذات العائد المرتفع في عدد من البنوك المصرية قائلا: «الإقبال متوسط مش في أحسن الأحوال العادية».

أسعار الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب اليوم، جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 2566 جنيهًا، للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا 2245 جنيهًا، وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 بـ 1924 جنيهًا، وعيار 14 سعر 1497 جنيهًا، وعيار 12 بـ 1283 جنيهًا، وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 13-4-2023، سجل 17960 جنيه، بدون مصنعية

شهادات جديدة في البنوك المصرية

ويذكر أن بنكا الأهلي المصري ومصر طرحا شهادات جديدة 19% لمدة 3 سنوات بعائد ثابت، و22% بعائد متناقص السنة الأولى 22%، والثانية 18%، والثالثة 16%، وتوالت البنوك الأخرى في طرح شهادات بعائد مرتفع وشروط مختلفة.