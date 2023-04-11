مؤسسة جولد بيليون تتوقع تراجع أسعار الذهب الشهر المقبل.. لماذا؟

توقع تقرير فني لمؤسسة جولد بيليون تراجع أسعار الذهب عالميا، حال رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال الشهر المقبل، مشيرا إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، خلال اجتماع مايو المقبل بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

تصحيح سلبي في أسعار الذهب

وأضاف التقرير أنه «في حال دعمت بيانات التضخم التوجه لرفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، سنشهد تراجعا وتصحيحا سلبيا في أسعار الذهب، حيث ترتفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك غير المدرة للعائد، عند رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم، كما أنه يزيد من قوة الدولار، وبالتالي تراجع مستويات المعدن النفيس».

احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية

وأوضح التقرير أن توقعات الأسواق الآن تشير إلى احتمال بنسبة 70% لأن يلجأ الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع مايو المقبل، بالإضافة لاحتمال بنسبة 30% أن يثبت أسعار الفائدة دون تغيير.

وأشار إلى أن «هذه التوقعات تسببت في تركيز كبير ومباشر على بيانات التضخم الأمريكية المقرر أن تصدر غدا الأربعاء، بالإضافة لمحضر اجتماع البنك الفيدرالي في مارس»، مضيفا أن كثير من المتداولين يبحثون عن مزيد من الأدلة حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

تراجع مؤشر الدولار اليوم

ويحاول الذهب العودة للتداول فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، بعدما سجل خلال الأسبوع الماضي أعلى مستوى منذ مارس 2022، بالوصول إلى 2023.07 دولار للأونصة.

وشهد الدولار انخفاضا بنسبة 0.3%، اليوم، وفقا لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، بعد تسجيله أفضل ارتفاع منذ بداية الشهر خلال جلسة الأمس، بنسبة 0.5%، وتحقيق أعلى مستوى في أسبوع عند 102.46 نقطة.