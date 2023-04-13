انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بنسبة 29.1 % بسبب الأزمة الروسية

أعلنت اللجنة الأوكرانية للإحصاءات، اليوم، أن الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا تراجع بنسبة 29.1% في عام 2022 مقارنة بالعام الذي سبقه، وذلك بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد الأوكراني.

الأزمة الروسية الأوكرانية

وتسببت الأزمة الروسية الأوكرانية، في انهيار قطاعات كاملة في الاقتصاد الأوكراني، بما في ذلك البناء الذي تراجع بنسبة 67.6%.

وتوقع صندوق النقد الدولي انتعاشا تدريجيًا للاقتصاد في الأعوام المقبلة، مع توقعات بانخفاض النمو بنسبة 3% إلى نمو بنسبة 1% في العام 2023، وتسارع النمو في الأعوام التالية، ليبلغ 3.2% في عام 2024 و6% في عام 2025.

نمو الاقتصاد الأوكراني بالرغم من الأزمة الروسية

ومن المتوقع أن يتم دعم الاقتصاد الأوكراني بمبلغ 15.6 مليار دولار من قبل صندوق النقد الدولي، كجزء من خطة دعم دولية بقيمة 115 مليار دولار.

يذكر أن أوكرانيا كانت من بين أفقر الدول في أوروبا قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، وقد سجل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نموًا بنسبة 3.4% في عام 2021.