إصابة طبيبة بيطرية وابنتيها في انقلاب ملاكي داخل ترعة بالمنيا

أصيبت طبيبة بيطرية وابنتاها، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة جانبية بالطريق الزراعي السريع مصر - أسوان، بالقرب من قرية بني أحمد الغربية في مركز المنيا.

انقلاب سيارة ملاكي في ترعة جانبية

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 1569 ن س د، ملاكي، بترعة جانبية بالطريق الزراعي السريع مصر أسوان، بالقرب من قرية بني أحمد الغربية، في مركز المنيا.

نقل طبيبة بيطرية وابنتيها إلى المستشفي

بالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كل من «حنان. ر»، 31 عاما، طبيبة بيطرية، وابنتيها «تالين.ح» 6 سنوات، وشقيقتها «بيري» 4 سنوات، ويقمن في عزبة شاهين بمدينة المنيا، وجرى نقلهن إلى المستشفي العام لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج، وتحفظ رجال إدارة المرور علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة.

علي جانب آخر، استقبلت مستشفى مركز ملوي التخصصي شخصا مجهول الاسم والعنوان، يبلغ عمره نحو 40 عاما، مصاب بغيبوبة تامة، وبانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات تبين سقوطه فجأة أثناء تواجده بالشارع أمام أحد البنوك في مدينة ملوي، لاختلال توازنه، وجار استكمال التحريات اللازمة للتوصل لأهلية المصاب.