محافظ مطروح يدعم مزارعي النخيل بسيوة بـ150 ألف جنيه

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرارا جهود أجهزة المحافظة المعنية بالتعاون في الحفاظ على الثروة الزراعية في واحة سيوة خاصة أشجار النخيل وما تمثله من مصدر ومورد اقتصادي على مساحة نحو 10 آلاف فدان تحمل على أرضها 800 ألف شجرة نخيل، مع ما تتميز به تمور سيوة من جودة وشهرة عالمية بهدف التنمية الزراعية في سيوة.

رعاية نخيل التمر في سيوة

أكد المهندس أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة بمطروح أن هناك رعاية شاملة للزراعات المختلفة في سيوة خاصة نخيل التمر، من خلال المهندسين الزراعيين المشرفين على رعاية البساتين في الواحة وتقديم الإرشاد لهم والدعم الفني لعلاج المصاب من النخيل بالمزارع، كما صدق محافظ مطروح على مبلغ 150 ألف جنيه لدعم مزراعي سيوة لعلاج الإصابة بسوسة النخيل بنصف الثمن.

حملة لعلاج الإصابة بسوسة النخيل

وقال وكيل وزارة الزراعة إنه جرى في سيوة إطلاق حملة لعلاج الإصابة بسوسة النخيل من يوم 10 أبريل الجاري، تستهدف الحملة علاج نحو 19 ألف نخلة بالحقن والرش الوقائي، في المناطق الزراعية بسيوة «الشحايم، وتجزرتى، ورمل الإذاعة، ورمل الحدادين، والأمهات».

توزيع المبيدات لمزارع النخيل

وأضاف في بيان أنه جرى توزيع المبيدات لمزارع النخيل تحت إشراف الإدارة الزراعية بسيوة والتفتيش المالي والإداري ومجلس مدينة سيوة بعد إجراء المعاينات اللازمة في المزارع لتحديد مدى ونوع الإصابة حيث يتوافر 10 ماكينات رش منها 5 ماكينات بإدارة سيوة الزراعية و5 ماكينات أخرى مع جمعية تنمية المجتمع المحلي بسيوة في إطار المشاركة المجتمعية والتعاون مع جهود المحافظة في مكافحة سوسة النخيل، كما جرى تدريب لفيف من شباب سيوة على كيفية معالجة الإصابة بسوسة النخيل مع تشكيل روابط للشباب لتنظيم جهود المكافحة.