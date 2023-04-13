إصابة 5 أشخاص في 3 حوادث تصادم سيارات ودراجات نارية بالمنيا

أصيب 5 أشخاص، إثر وقوع 3 حوادث تصادم بين سيارات ودراجات نارية، بسبب السرعة، في مراكز ملوي ومغاغة وسمالوط بالمنيا.

تصادم بالطريق الدائري بمغاغة

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام السيارة رقم 4752 ن ا د، ملاكي، بدراجة بخارية بدون لوحات معدنية، بالطريق الدائري أمام قرية طمبدي في مركز مغاغة، وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كل من ياسر عيسي 21 عاما، نجار مسلح، إبراهيم ثابت 42 عاما، تاجر، وتم نقلهما للمستشفي المركزي للعلاج.

إصابة 2 في حادث بسمالوط

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا باصطدام سيارة فرت هاربة بدراجة نارية بدون لوحات معدنية بطريق قرية كوم اللوفي في مركز سمالوط، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كل من: حنا حلمي 45 عاما، حمادة سامي 32 عاما، وتم نقلهما للمستشفى للعلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا باصطدام سيارة ربع نقل بدراجة نارية بسبب السرعة، بطريق السبعين أمام عصارة القصب في مركز ملوي، مما أسفر عن إصابة فيصل علي 45 عاما، مقيم بقرية إتليدم، وتم نقله إلي المستشفي التخصصي.

وفي وقت سابق، تلقى مأمور مركز شرطة ملوي بلاغا بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، بالقرب من كمين البرشا، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة محمود.ش، 47 عاما، وتم نقله إلي المستشفي التخصصي للعلاج.