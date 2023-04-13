إصابة شخصين في حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل بالسويس

أصيب شخصان بإصابات مختلفة، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل في السويس، وتم نقل المصابين إلى قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام لتلقي العلاج ورفع آثار الحادث من الطريق.

بلاغ بحادث السويس

وكان مرفق إسعاف السويس قد تلقى بلاغًا من قائدي السيارات المارة بشارع صلاح نسيم في محافظة السويس، بوقوع حادث تصادم سيارة نقل مع أخرى ميكروباص ووقوع إصابات.

على الفور وجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف السويس، بسيارتي إسعاف لموقع الحادث، لتقديم التأمين الطبي للمصابين قبل نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم,

معاينة حادث السويس

توجهت قوة امنية، لمكان الحادث، وتبين من المعاينة الأولية وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص رقم ط ف و 3592 مع سيارة نقل رقم ط س ط 4789 أمام شركة النصر لتصنيع البترول، وإصابة شخصين تم نقلهما إلى مستشفى السويس العام.

وأفاد مصدر طبي بمستشفي السويس العام أن قسم الطوارئ قد استقبل بيان 2 مصابين في حادث تصادم سيارة نقل مع ميكروباص وهما «فارس.أ.ي» 18 عام ومقيم في السويس، ومصاب بجرح قطعي بالرقبة طوله حوالي 5 سم وسحجات وكدمات متفرقفه بالجسم، والمصاب الثاني «أحمد.ا.م» 20 عاما ومقيم في السويس وإصابته عبارة عن اشتباه كسر بالساق اليمني وسحجات وكدمات متفرقفه بالجسم، وتم إجراء الفحوصات اللازمة للوقوف على إصابة كل منهما لتقديم العلاج المناسب لكل حالة.