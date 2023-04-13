تردد القنوات الناقلة لـ مسلسل كشف مستعجل الحلقة 7 بطولة مصطفى خاطر

في الحلقة السابقة من مسلسل كشف مستعجل، تغيرت الأمور وبدلًا من إلقاء يوسف الذي يجسد شخصيته مصطفى خاطر، للتهديدات على من حوله، تلقى هو تهديدًا بقتل خطيبته علياء التي تجسد شخصيتها الفنانة هنادي مهنا.

مسلسل كشف مستعجل 7

وينتظر الجمهور في مسلسل كشف مستعجل الحلقة 7، معرفة ماذا سيحدث وما سيفعله يوسف، لمعرفة مكان الأموال وتسليمها للجزار للانتهاء من تهديداته.

مواعيد مسلسل كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل يُعرض على قناة دي إم سي في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا.

- مسلسل كشف مستعجل يعاد على DMC دراما في تمام الساعة 8.30 صباحا.

مواعيد مسلسل كشف مستعجل يوميا على الحياة

- مسلسل كشف مستعجل يعرض على قناة الحياة، في تمام الساعة 9:30 مساء.

كما يعرض على شاشة الحياة أيضا في تمام الساعة 4.30 صباحًا، ويتم عرض الإعادة الثانية في تمام الساعة 1.30 ظهرًا.

تردد قنوات DMC لمشاهدة مسلسل كشف مستعجل

عرض كشف مستعجل يوميًا عبر قنوات DMC، في تمام الساعة 11.30 مساءً.

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- جودة القناة HD.

يمكنك تنزيل تردد قناة دي إم سي على نايل سات 2023 بسهولة خلال دقائق من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر MENU أو قائمة الموجود في ريموت الريسيفر.

اضغط على التركيب الهوائي.

اضغط على خيار إضافة قناة واكتب التردد.

اختار القمر الصناعي.

ابدأ البحث.

بعد انتهاء البحث، اضغط على تثبيت القناة.