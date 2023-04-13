هل تتراجع أسعار الفراخ عقب عطلة عيد الفطر 2023؟.. مصدر يجيب

كشف الدكتور يحيى زكريا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، أن أسعار الفراخ ستتراجع بقيمة 15 جنيهاً في الكيلو الواحد عقب عيد الفطر 2023، والسبب يرجع لتخريج دفعات جديدة من الفراخ البيضاء تقدر بنحو 36 مليون فرخة ودخولها للسوق المحلية للاستهلاك خلال 15 يوماً من الآن.

تراجع أسعار الفراخ عقب إجازة عيد الفطر المبارك

وأضاف «زكريا»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن تراجع أسعار الفراخ البيضاء، عقب عطلة عيد الفطر المبارك، أمر يرجع لـ 3 أمور رئيسية:

- قبيل انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك يتم تخريج دفعة جديدة من الفراخ البيضاء تُقدر بنحو 366 مليون فرخة بيضاء.

- كما أن زيادة أعداد التفريخ للكتاكيت، حيث يتم دخول نحو مليون و350 ألف كتكوت يومياً بهدف التربية المنزلية لدى المواطنين، وكذلك داخل مزارع الدواجن.

- كما أن تحسن حالة الطقس التي تُزيد من عمر النمو للفراخ البيضاء بشكل كبير، بما لا يجعلها تكمل 45 يوماً عمر كدورة التخريج للبيع وتباع على عمر 34 يوماً لنموها جراء تحسن حالة المناخ، في فصل الربيع.

الفراخ البيضاء في أسواق المحافظات اليوم

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم بالمحافظات للمستهلك بـ 73 جنيهاً، في حين يصل سعر كيلو الفراخ البلدي إلى 103 جنيهات للكيلو.